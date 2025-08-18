Uskoro bolji standard građana: Vučić sa timom za vikend predstavlja paket ekonomskih mera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić za vikend će sa timom predstaviti paket ekonomskih mera za građane.

Podsetimo, predsednik Vučić prilikom svog obraćanja juče najavio je da će građanima biti uskoro predstavljene nove ekonomske mere.

“Da njihove plate i penzije koje će da rastu, da dobiju pravi značaj ukoliko budemo držali pod značajno većom kontrolom troškove života. Naravno, poboljšanje standarde, poboljšanje uslova za kredite. Borba za očuvanje doma ljudi, mesta osnovog životnog prostora, gde izvršitelji ne bi imali pravo da im oduzimaju kuću, to smatram tačaka priooriteta svog rada u narednom periodu. Brzo ćete čuti suštinu programa koji sam želeo da predstavim”, rekao je predsednik Vučić.

U svojim prethodnim obraćanjima Vučić je objašnjavao da će se ove mere odnositi na ograničavanje cena važnih životnih namirnica, kao i da će njime građanima biti omogućen pristup jeftinijim stambenim i potrošačkim kreditima. Mere će se takođe odnositi i na sistem funkcionisanja izvršitelja.

Tri osnovna cilja ekonomskih mera

“Mere ćemo da preporučimo u narednih deset dana. One nemaju karakter leka tipa “andol”, kao što smo nekada bili primorani da radimo, već pre svega trajnog antibiotika. Verujem da ćemo postići izuzetne rezultate. Vidim da je nastupila pobuna kod onih na koje se to odnosi. Pre svega govorimo o značajnim trgovinskim lancima, ali znate da ste manje halapljivi bili, da ste manje alavi bili, a malo više poštovali potrošače u Srbiji, do takvih mera ne bi ni došlo. Ovako će doći do mera, te mere imaju tri osnovna cilja. Prvo je povećanje kupovne moći i standarda stanovništva. Drugo je zaštita naših dobavljača, zaštita naših malih, mikro i srednjih preduzeća. I treći je smanjenje inflatornog pritiska, time jačanje naše kompletne i monetarne i fiskalne pozicije. To će biti kombinacija raznovrsnih mera, dubinskih, dugoročnih, kratkoročnih i srednjoročnih, i verujem da će ljudi zbog toga biti izuzetno zadovoljni. Konkretizujemo šta to znači za budžete kuća. To znači da će za budžete kuća, verujem da će ljudi, oko 26 do 28 milijardi evra se potrošiti u trgovinama na različite načine. I ako to računate, ja verujem da će 36% ukupno ide na prehrambene proizvode, i voće, i povrće, i tako dalje. U tom delu, verujem da ćemo više od 20% ukupno moći da postignemo, ali im nećemo dati da se služe trikovima tipa mi kažemo 100 proizvoda su jeftiniji, oni podignu cene za 200 proizvoda. I tu nadoknade to. A ne, ne, ne. Sada ćete imati sistemski koliko maržu možete da podignete. Nema više igre sa državom, i ne možete, i nećete moći da izigrate pravila koje država postavi. Naš posao je da brinemo o građanima. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. Ne zbog ne znam koga drugog. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. I to je za nas važno”, naveo je Vučić prilikom jednog od svojih obraćanja.

(Pančevac)