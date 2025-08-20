Podrška upisu studenata za vaspitače na romskom jeziku

Direktorka Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine Ljiljana Mihajlović, zajedno sa pokrajinskom poslanicom Jelenom Jovanović, posetila je Visoku strukovnu vaspitačku i medicinsku školu u Vršcu sa ciljem podrške upisu nove generacije studenata na smer za vaspitače na romskom jeziku.

Tokom posete, održan je sastanak sa direktorkom škole, dr Danicom Veselinov, i studentima master studija, na kojem se razgovaralo o značaju obrazovanja romske zajednice, očuvanju jezika i kulture, kao i o načinima na koje institucije mogu pružiti podršku budućim studentima.

„Obrazovanje na maternjem jeziku je ključno za očuvanje kulturnog identiteta, ali i za stvaranje inkluzivnijeg društva. Naš cilj je da što više mladih iz romske zajednice iskoristi ovu priliku“, istakla je Mihajlović.

Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović naglasila je da je ovaj program važan i za budući kvalitet predškolskog vaspitanja

„Vaspitači koji govore romski jezik i poznaju kulturu zajednice mogu pružiti deci ne samo znanje, već i osećaj pripadnosti i samopouzdanja od najranijeg uzrasta“, rekla je Jovanović.

Direktorka škole, dr Danica Veselinov, izrazila je zadovoljstvo zbog podrške institucija. „Naš program je jedinstven u zemlji i pruža kvalitetno obrazovanje koje kombinuje profesionalne kompetencije sa razvojem jezičkih i kulturnih veština. Podrška koju dobijamo od Kancelarije za inkluziju Roma i drugih partnera ključna je za njegov dalji razvoj“, rekla je dr Veselinov.

