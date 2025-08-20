Južni Banat

Tatjana Kokar na obeležavanju Dana grada Nova Moldava

13:01

20.08.2025

FOTO: Opština Bela Crkva

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar bila je gost na manifestaciji “Dani grada Nova Moldava 2025” na poziv predsednika ove rumunske opštine Torma Adriana Konstantina.

Zajedno sa svojim saradnicima predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar prisustvovala je svečanom obeležavanju ovog važnog datuma za opštinu Nova Moldava.

Tokom susreta sa predsednikom opštine Nova Moldava potvrđena je dosadašnja uspešna saradanja i razmatrane su mogućnosti unapređenja saradnje pre svega u oblasti kulture i turizma.

(Pančevoinfo)

Tagovi

Nova Moldava Opština Bela Crkva Tatjana Kokar

