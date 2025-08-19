Uhapšen Radivoj Jovović, predvodnik nasilnih blokada u Novom Sad

NOVI SAD – Radivoj Jovović, jedan od najistaknutijih predvodnika grupa koje su poslednjih dana blokirale institucije i saobraćajnice, uhapšen je jutros u Novom Sadu, potvrdili su izvori iz istrage.

Jovović je javnosti poznat po brojnim incidentima na protestima, gde je više puta snimljen kako vređa i fizički napada policijske službenike, predvodi upade u zgrade i blokade sudova, kao i po učešću u paljenju stranačkih prostorija.

Osim toga, Jovović je u javnosti izazivao kontroverze svojim javnim nastupima i tekstovima u kojima je, zajedno sa Nenadom Gruhonjićem, zastupao ideje o „autonomiji“ i „samostalnosti“ pojedinih delova Srbije, uključujući Vojvodinu i Sandžak. U više navrata je na društvenim mrežama Srbe označavao kao „genocidan narod“, pozivajući se na događaje u Srebrenici.

Njegovo ime povezivano je i sa radikalnim pokretima koji su zagovarali rasparčavanje Srbije i širenje narativa koji duboko vređaju žrtve i državu.

Jovoviću je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje, a protiv njega će, kako je najavljeno, biti pokrenut postupak zbog više krivičnih dela vezanih za nasilničko ponašanje, ugrožavanje bezbednosti i podsticanje na mržnju.

(Pančevac/Politika)