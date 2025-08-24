Južni Banat

Gradski muzej Vršac: Ugovor o realizaciji 2 važna projekta

14:00

24.08.2025

Foto: Ministarstvo kulture

Gradski muzej Vršac i Ministarstvo kulture potpisali su ugovore o realizaciji dva važna projekta u oblasti zaštite nepokretnog i arheološkog nasleđa:
Konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji fasade Gradskog muzeja (Treća faza)

U ovoj fazi nastavlja se sanacija dvorišne fasade zgrade u ulici Feliksa Milekera. Radovi imaju za cilj zaštitu zidova i fasadne plastike od daljeg propadanja i obezbeđivanje stabilnih uslova za čuvanje muzejskih eksponata.

Obnova će doprineti očuvanju graditeljskog nasleđa i unapređenju vizuelnog identiteta Vršca.

Arheološka prospekcija južne obale Velikog rita (Banatski Karlovac – Potporanj – Vlajkovac)Reč je o savremenom, nedestruktivnom istraživanju praistorijskih humki koje su ugrožene poljoprivredom, industrijom i izgradnjom vetroparkova. Kroz primenu aeroprospekcije, LiDAR-a i geofizičkih merenja, utvrdiće se potencijal i stepen ugroženosti nalazišta, što predstavlja važan korak u njihovoj zaštiti i dokumentovanju.
Gradski muzej Vršac izražava zahvalnost Ministarstvu kulture na kontinuiranoj podršci u očuvanju i promociji kulturnog nasleđa.

