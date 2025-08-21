Bazjaška Povelja pesniku Miroslavu Aleksiću

U manastiru Bazjaš, na praznik Preobraženja, održana je 32. svečana dodela Bazjaške Povelje – priznanja namenjenog pesnicima srpske književnosti izvan granica Srbije. Po predanju, ovaj manastir osnovao je Sveti Sava tokom svog putovanja na dvor ugarskog kralja Andraša, što događaju daje poseban istorijski značaj.

Ove godine laureat je postao Miroslav Aleksić iz Novog Sada, pesnik i kulturni stvaralac bogatog opusa. Nagradu mu je uručio Ognjan Krstić, predsednik Saveza Srba u Rumuniji i poslanik u rumunskom parlamentu.

U ime grada prisutnima se obratio dr Trajan Kačina, član Gradskog veća za kulturu, prenoseći poruku prijateljstva i saradnje, te podsetivši da će manastir Bazjaš na jesen obeležiti 800 godina postojanja.

„Vršac ostaje pouzdan partner Savezu Srba u Rumuniji. Naša saradnja traje decenijama i svake godine dobija na snazi. Velika mi je čast što predstavljam grad na skupu koji okuplja pesnike srpskog porekla iz različitih krajeva sveta“, istakao je dr Kačina.Miroslav Aleksić.

Aleksić je rođen 1960. u Vrbasu, diplomirao je opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi u Biblioteci Matice srpske, osnivač je izdavačke kuće „Slovo“ i časopisa „Trag“, kao i urednik tribine „Savremeni čovek i savremeni svet“. Njegov književni opus obuhvata više zbirki poezije, među kojima su Zigurat (1986), Popik ili čug (1990), Nema voda (1994), Oskudno vreme (2016) i izbor Labirint / Lavirint (2017) objavljen na srpsko-ruskom jeziku. Aleksić je višestruko nagrađivan, a njegovi stihovi prevođeni su na brojne strane jezike i uvršteni u antologije.

Nakon liturgije i uručenja nagrade, program je nastavljen u Kulturnom centru „Sveti Sava“, koji se nalazi u sklopu manastira, gde su nastupili pesnici srpskog porekla iz Srbije i dijaspore.

Kao i prethodnih godina, Grad Vršac bio je glavni pokrovitelj manifestacije.

(Pančevoinfo)