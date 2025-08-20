MZ Gornji grad obeležila slavu „Preobraženje Gospodnje“

Uz tradicionalno rezanje slavskog kolača u prisustvu sveštenih lica i zvanično je obeležen veliki praznik i slava Mesne zajednice Gornji grad i Preobraženskog hrama.

Mesna zajednica Gornji grad u Pančevu svečano je obeležila svoju slavu, Preobraženje Gospodnje, uz tradicionalnu ceremoniju sečenja slavskog kolača. Svečanosti u prostorijama mesne zajednice prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, građani i brojni gosti, prenosi RTV Pančevo.

Svečanosti su u prostorijama Mesne zajednice prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, građani i brojni gosti. Branislav Gligorić predsednik MZ Gornji grad čestitao je slavu građanima, izrazivši zadovoljstvo zbog očuvanja tradicije koja spaja sve generacije na ovaj poseban dan.

Prisutni su imali priliku da pogledaju i izložbu rukotvorina i domaćih proizvoda lokalnih Udruženja penzionera i Udruženja vinara, koja je nedavno otvorena u okviru manifestacije Preobraženski dani. Praznični dan će, po tradiciji, upotpuniti bogat program u porti hrama i veliki koncert u večernjim satima.

(Pančevac/RTV Pančevo)

