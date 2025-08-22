Vršac: Predstava „Pet minuta za čitavu večnost“ 23. avgusta

Članovi Asocijacije mladih umetnika odigraće, u subotu 23. avgusta u 20 sati na letnjoj pozornici Doma Vojske, predstavu „Pet minuta za čitavu večnost“.

U životu se često dešava da se uputimo u razmišljanja o budućnosti. Pitamo se: Šta bi bilo, kada bi bilo i jesmo li sigurni i spremni za naredni korak?

Upravo o svojoj budućnosti razmišljaju i protagonisti ove predstave, a kada se sijalica upali u pet do dvanaest, za neke stvari može biti kasno.

Nesigurni u svoju odluku da stupe u brak, nakon mnogo godina zajedničkog života, naši junaci se pitaju hoće li uspeti, a odgovor na ovo pitanje pronalaze u ideji da upravo u tih poslednjih pet minuta odglume ključne delove jednog braka. Svakodnevice iz bračnog života, na humoristički način, donose realnu sliku brakova danas. Kada se u celu priču umeša i savest, kao glavni (ne)prijatelj, tada je kraj neizvestan, međutim, kada se dve duše, koje neprestano tragaju jedna za drugom, ipak pronađu, onda se znaju i početak i kraj, ali i budućnost. “

Po motivima teksta Miloša Radovića

Adaptacija: Srđan Marin Režija: Tanja Janković

Igraju: Anja Gavrilović i Srđan Marin

Produkcija: Asocijacija mladih umetnika u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac

(Pančevac)