Andreju Tanku određen kućni pritvor od 30 dana

20:06

20.08.2025

Foto: MUP Srbije

Pančevcu Andreju Tanku (1998) određen je kućni pritvor do 30 dana zbog sumnje da je na protestu 13. avgusta u Pančevu nekom tečnošću prskao pripadnike policije.

Andrej Tanko je priveden u utorak, 19. avgusta, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je osumnjičen da je 13. avgusta prilikom protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu, „tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu“.

PU Pančevo: Određen pritvor Andreju Tanko koji je osumnjičen za napad na policiju

