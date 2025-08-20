Andreju Tanku određen kućni pritvor od 30 dana

Pančevcu Andreju Tanku (1998) određen je kućni pritvor do 30 dana zbog sumnje da je na protestu 13. avgusta u Pančevu nekom tečnošću prskao pripadnike policije.

Andrej Tanko je priveden u utorak, 19. avgusta, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je osumnjičen da je 13. avgusta prilikom protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu, „tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu“.

PU Pančevo: Određen pritvor Andreju Tanko koji je osumnjičen za napad na policiju