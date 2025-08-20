Dačić o večerašnjim skupovima protiv blokada: “Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta”

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obraća se javnosti na konferenciji za medije u Palati Srbija.

Ministar Dačić govoriće o aktuelnim bezbednosnim pitanjima i trenutnim dešavanjima u zemlji.

“U 49 mesta su održani skupovi, od 18.30, građana koji se protive blokadama. Na njima je bilo prisutno oko 33.000 judi, najviše u Pančevu 4.650. Sve je proteklo mirno u celoj Srbiji, bez ijednog jedinog incidenta, nije bilo povređenih građana, ni povređenih policajaca. Želim da izrazim posebno zadovoljstvo što su održani tako masovni skupovi”.

“Iz Centra za društvenu stabilnost, koji je organizator, su nam najavili da će i u narednim danima, najverovatnije u subotu, biti još skupova, u još više mesta”.

“Policija danas, hvala Bogu, nije imala posla. Dozvolite mi da izrazim želju da ovakva obraćanja budu mnogon mnogo češća”.

