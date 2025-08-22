Ne kupuj – udomi Cicu i Lepotančiće

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Cicu i Lepotančiće

Cica šarenica

Ova malena mačkica pronađena je u vrlo lošem fizičkom stanju, jer je bila bukvalno kost i koža.

Na sreću, očišćena je od parazita i oporavila se od muka koje su je snašle na ulici.

Sada hitno traži dom jer osoba koja ju je pronašla ima oko dvadeset životinja koje je privremeno sklonila sa ulice.

Sve druge informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 062/370-393.

Lepotančići

Tri šteneta je opet neko nehuman i nesavestan izbacio u selu Jabuka.

U pitanju su tri malena preslatka minijaturna kucova koji će zasigurno biti verni prijatelji u narednim godinama svakome ko im pruži siguran dom.

Sterilizacija, vakcinacija i čipovanje su obezbeđeni kada za to dođe vreme, a drugo se može saznati pozivom na telefon 060/097-08-08.

(Pančevac/J. Filipović)

