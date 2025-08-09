Ne kupuj – udomi Njuškice i Cicka

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Njuškice i Cicka.

Njuškice

Naša humana sugrađanka pomogla je da se ovi mališani sklone sa ulice, ali, nažalost, ne može da ih zadrži i oni hitno traže nove domove i odgovorne vlasnike.

Trebalo bi da budu srednjeg rasta, a među njima ima i mužjaka i ženki različitih kombinacija boja.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na kontakt-telefon 063/708-5021.

Cicko

Ova maca pronađena je u naselju Margita, u Ulici Ive Kurjačkog, i verovatno nema ni dva meseca, a izgleda kao da je u pitanju vlasnički ljubimac.

Kad je pronađen, nije hteo ni da pije ni da jede, ali je sada u odličnoj fizičkoj kondiciji.

Traži vlasnike ukoliko ga prepoznaju ili udomitelje ako se vlasnici ne jave, koji u tom slučaju mogu da se jave na telefon 060/369-2323.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene, rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

Ne kupuj – udomi! Maleni Omoljčanin i Mačići

Ne kupuj – udomi Cicosavu i Čupku