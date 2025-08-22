IZAŠAO „PANČEVAC”: Obavezno čitati!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 22. avgusta je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: vozač skutera po Tamišu tokom treninga dece kajakaša osumnjičen za pokušaj ubistva – detaljna analiza; gde se sve može koristiti penzionerska kartica; veštačka inteligencija u svakodnevici – argumenti za i protiv; drugi deo feljtona o Opovu…

„Pančevac” piše i o tome kako deca provode raspust u Pančevu i okolini, za koje poslove se traže radnici i kako su protekle nadmetanja kuvara na nekoliko lokacija… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Recimo, Crveni krst Pančevo svojim redovnim aktivnostima nastoji da akcenat stavi na podsticanje članova zajednice da razvijaju opšti osećaj solidarnosti prema svima kojima je potrebna određena vrsta zaštite i pomoći. Svaka konkretna i direktna briga o pojedincima malim koracima i humanim gestovima gradi solidarnost i razvija osećaj sigurnosti i pripadnosti.

Milica Todorović, sekretarka Crvenog krsta Pančevo, za „Pančevac” je rekla:

– Početkom avgusta pokrenuli smo akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica. Krajnji cilj je da svaki đak zakorači u novu školsku godinu sa osmehom i onim što mu je potrebno za učenje i redovne školske aktivnosti.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

Pančevački dobrovoljci gasili požar u Jagodini