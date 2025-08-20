Pančevo Politika i društvo

Pančevački dobrovoljci gasili požar u Jagodini

16:00

20.08.2025

Foto: RTV Pančevo

Dobrovoljci iz Gradskog vatrogasnog saveza Pančevo odazvali su se dobrovoljnoj akciji gašenja požara u Jagodini.

Iz našeg grada učestvovali su Aleksandar Živojnović, Dragan Stanković i Rade Radić.

Njih trojica su u saradnji sa profesionalnim vatrogasnim jedinicama iz Jagodine, Smedereva, Novog Sada i drugim dobrovoljcima  učestvovali u gašenju požara na potezu Prevešt – Sibnica. Nakon ove akcije naši dobrovoljci vratili su se u Pančevo sledećeg dana 17. avgusta u kasnim večernjim satima. Nije bilo povređenih u ovoj akciji.

(Pančevoinfo)

