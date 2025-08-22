Politika Vesti

Vučić pozvao predstavnike blokaderskog pokreta na debatu pred kamerama

17:30

22.08.2025

Podeli vest:

Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je sve predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama.

– Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem. Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama – kazao je predsednik Vučić.

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Država na tenderu traži banku za isplatu socijalnih davanja

Tagovi

Aleksanar Vučić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.