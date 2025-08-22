Vučić pozvao predstavnike blokaderskog pokreta na debatu pred kamerama

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je sve predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama.

– Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem. Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama – kazao je predsednik Vučić.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Država na tenderu traži banku za isplatu socijalnih davanja