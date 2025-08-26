Emil Sfera ulepšava Pančevo muralima više od 4 decenije

Emil Sfera ostaje veran Pančevu, gradu iz kog je potekao i u kome i danas stvara poručuje: "Otvorite svoje prozore i udahnite umetnost u svoje domove“.

PANČEVO – Pančevac, Emil Sfera svojom maštom i bojama oblikuje Pančevo već više od četiri decenije. Njegov potpis stoji na mnogim muralima i slikama, a trag ostavlja i kroz rad sa najmlađima. Vodimo vas u njegov atelje, mesto gde mašta nikada ne miruje prenosi RTV.

Njegove slike prepoznajemo po melanholiji i romantici, po traganjima za lepim stranama života. Emil Sfera iz Pančeva već više od četiri decenije gradi umetnički svet u kome boje, linije i forme postaju ogledalo ljudske duše.

„Ne obraćam mnogo pažnju na to kakav je motiv, više idem za svojim doživljajem. Često su to enterijeri starih banatskih kuća, stari kredenci ili bogate banatske fasade, čitav taj ciklus sam nazvao San banatske noći, zato što ima poetičnu viziju, jednu romantičnost, koja krasi upravo naše podneblje, naše bogato banatsko, vojvođansko nasleđe i svu tu pikturalnost, svu tu lepotu boja. Uživam u bojama i oslikavam te motive na krajnje jednostavan način.“

Pored slikarstva, posvećen je i radu sa decom. Oslikavao je bolnice, škole i vrtiće, a mališane podstiče da u sebi sačuvaju ono što odraslima često nedostaje – iskrenu maštu i slobodu izraza.

„Najsrećniji sam kada sam sa decom, a verujem da i oni imaju istu emociju, pošto sam pozvan da radim u predškolskoj ustanovi, gde su deca najdarovitija i najkreativnija. To su deca koja obožavaju da crtaju, da slikaju, da se izražavaju. Kada im se pruže predivne boje, kada im se pruži ljubav koju i sam imaš prema tome, onda je to nešto što je zaista fantastično. Kod te dece najvažnije je da zadržimo tu nezrelostu, tu jednu finu, lepu igru, tu jednu kreativnost i jednu zamišljenost, jer čitava umetnost je upravo to, zamišljenost, zanesenost, to su neki lepi osećaji koje imamo i koje darujemo kroz umetnost.“

Sfera kaže da umetnost mora da oplemeni i podseti da lepota postoji i u najtežim vremenima. „Imam romantičnu viziju umetnosti. Nisam za to da umetnost treba da opterećuje i da govori o nekim ružnim stvarima koje nas okružuju, o mržnji. Mislim da je mržnje dosta oko nas i ona je jedna bolest, a osećanja mržnje ne mogu da dovedu do umetnosti, to može samo ljubav.“

Više od šezdeset samostalnih izložbi, brojne nagrade i dela u kolekcijama širom sveta – Emil Sfera ostaje veran Pančevu, gradu iz kog je potekao i u kome i danas stvara poručuje:

„Otvorite svoje prozore i udahnite umetnost u svoje domove“.

(Pančevac/RTV)

