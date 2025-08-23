28,9 miliona dinara za zdravstvene usluge za seosko stanovništvo

Domu zdravlja „Bela Crkva“ Pokrajinska vlada i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo dodelio je 28,9 miliona dinara za realizaciju Pilot projekta unapređenja dostupnosti preventivnih zdravstvenih usluga u seoskim sredinama. Nosilac projekta je Dom zdravlja „Bela Crkva“, a učesnicim Dom Zdravlja Alibunar i Plandište, prenosi BCinfo

Za potrebe obilaska seoskih naselja i pružanja zdravstvenih usluga nabavljena su putnička vozila i oprema za specijalističke preglede.

Ovaj projekat ima za cilj obezbeđenje dostupnosti zdravstvene zaštite u seoskim sredinama, u kojima postoji nedostatak lekara opšte medicine, gde je starosna struktura lekara nepovoljna, nema specijalističkih usluga, nema usluga zaštite mentalnog zdravlja i nema apotekarskih jedinica.

(BCinfo)