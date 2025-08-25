Dom zdravlja Alibunar renovira ambulantu u Janošiku

Dom zdravlja Alibunar obaveštava korisnike da je u toku renoviranje ambulante u Janošiku.

„Radovima je predviđeno krečenje, zamena prozora i ulaznih vrata ambulante, takođe i sanacija oštećenog dela na krovu ambulante. Do sada su završeni radovi na sanaciji krova ambulante. Za vreme trajanja radova medicinska sestra će pružati terapiju u prostorijama apoteke. Pacijenti kojima treba lekarska usluga neka se jave lekaru u ambulanti u naseljenom mestu Lokve i Alibunar. Trajanje radova predviđeno je da traju oko dve nedelje“, saopštio je Dom zdravlja Alibunar.

(EVršac)