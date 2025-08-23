Kafić „Zvuci srca“ uskoro obeležava godinu dana rada

Skoro godinu dana od kada je otvoren kafić „Zvuci srca“ u kome rade osobe sa poteškoćama u razvoju i koji uspešno radi zahvaljući humanim ljudima koji dolaze da popiju kafu i donatorima koji ih podržavaju. Svratite na kafu ili sok i dobićete najiskreniji osmeh i osećaćete se lepo, prenosi RTV Pančevo.

Posle mnogih poslova koji su trajali po nekolko meseci Ana Vlček bila je srećna jer je dobila posao za stalno.

Svakoga dana u kafiću „Zvuci srca“ dopunjavaju ponudu i žele da se gosti osećaju lepo. Bićete usluženi uz najiskreniji osmeh i za piće ili kafu možete da ostavite novca kolko procenite da želite.Kafić se nalazi u ulici Žarka zrenjanina 4 ukolko svratite uz kafu obavezno potražite ratluk sa pistaćem za koji planiraju da razrade marketing i prodaju ga i po drugim kafićima kako bi obezbedili sredstva da njihov kafić funkcioniše.

(Pančevac)