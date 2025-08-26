Kulturna dešavanja Južni Banat

Predstava klasičnog i modernog baleta „Kopelija“ u Vršcu 30. avgusta

18:00

26.08.2025

Foto: Pixabay

U subotu 30. avgusta, sa početkom u 19 sati, u Kongresno – muzičkoj dvorani centra Milenijum, Baletski studio Rojalti, uz podršku Kulturnog centra Vršac, a u okviru Vršačkog kulturnog leta, priređuje predstavu klasičnog i modernog baleta “Kopelija”.

Ova predstava donosi raskoš pokreta, muzike i gracioznosti, koji publiku vodi na nezaboravno umetničko putovanje kroz svet baleta.

Ulaz na predstavu je slobodan.

