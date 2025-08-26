Predstava klasičnog i modernog baleta „Kopelija“ u Vršcu 30. avgusta

SRBIN ZA GINISA Mladomir je besedio bez pauze šest i po sati
19:00
26.08.2025
U subotu 30. avgusta, sa početkom u 19 sati, u Kongresno – muzičkoj dvorani centra Milenijum, Baletski studio Rojalti, uz podršku Kulturnog centra Vršac, a u okviru Vršačkog kulturnog leta, priređuje predstavu klasičnog i modernog baleta “Kopelija”.
Ova predstava donosi raskoš pokreta, muzike i gracioznosti, koji publiku vodi na nezaboravno umetničko putovanje kroz svet baleta.
Ulaz na predstavu je slobodan.
19:00
26.08.2025
16:00
26.08.2025
10:00
23.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
65.26 RSD
cad
72.70 RSD
sek
10.51 RSD
chf
125.02 RSD
gbp
135.50 RSD
usd
100.72 RSD
bam
59.91 RSD
Ove godine Udruženje “Tata i sinovi, uz podršku opštine Opovo, u subotu organizuje događaj posvećen pasulju i očekuju da će u kuvanju ovog jela varjače ukrstiti više od dvadeset ekipa.