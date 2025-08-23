Pešić saopštio konačan spisak košarkaša za Evropsko prvenstvo

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Na spisku od 12 igrača se nalaze: ;Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Sa šireg spiska od 17 igrača otpali su Nikola Topić, Dejan Davidovac, Balša Koprivica, Alen Smailagić i Uroš Trifunović.

Topić, Davidovac i Koprivica bili su deo selekcije Srbije na prijateljskim utakmicama odigranim uoči ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, dok su Smailagić i Trifunović propustili prijateljske turnire u Limasolu i Minhenu, kao i meč protiv Slovenije u Beogradu.

„Uvek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako. Trener je tu da donosi odluke i preuzme odgovornost za ekipu. Ovoga puta je stvarno bilo teško doneti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo. Oni koji ne idu, a želeli su da idu, oni su prihvatili da je tim iznad svih nas tako da sam zbog toga, pre svega, ponosan na njih, na trojicu koja ne idu, a to su Topić, Koprivica i Davidovac“, naveo je Pešić, a preneo sajt Košarkaškog saveza Srbije (KSS).

„Uvek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu“, dodao je Pešić.

Evropsko prvenstvo će trajati od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj, a reprezentacija Srbije igraće u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Letonije, Portugala i Estonije.

(Pančevac)