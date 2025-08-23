Pešić saopštio konačan spisak košarkaša za Evropsko prvenstvo
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo.
Sa šireg spiska od 17 igrača otpali su Nikola Topić, Dejan Davidovac, Balša Koprivica, Alen Smailagić i Uroš Trifunović.
Topić, Davidovac i Koprivica bili su deo selekcije Srbije na prijateljskim utakmicama odigranim uoči ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, dok su Smailagić i Trifunović propustili prijateljske turnire u Limasolu i Minhenu, kao i meč protiv Slovenije u Beogradu.
„Uvek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu“, dodao je Pešić.
Evropsko prvenstvo će trajati od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj, a reprezentacija Srbije igraće u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Letonije, Portugala i Estonije.
(Pančevac)