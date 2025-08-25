Košarkaši Srbije otputovali na Eurobsket: Orlovi kreću u borbu za zlato

Košarkaška reprezentacija Srbije krenula je na put u Rigu, gde je od 27. avgusta do 14. septembra očekuje nastup na Eurobasketu.

Ekspedicija Srbije predvođena selektorom Svetislavom Pešićem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Jokićem poletela je u ranim jutarnjim časovima u glavni grad Letonije.

Srbija će na EP igrati u grupi A sa domaćinom Letonijom, Turskom, Češkom, Portugalom i Estonijom, protiv koje će igrati meč prvog kola, u sredu od 20 i 15.

Po četiri prvoplasirane selekcije iz svake od četiri grupe će u osminu finala.

Selektor Svetislav Pešić je u subotu saopštio spisak od 12 igrača koje će povesti na kontinentalno prvenstvo, a meču njuma su: Stefan Jović, Aleksa Avramović, Vasilije Micić, Bogan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Stefan Jović, Filip Petrušev, Tristan Vukčević, Nikola Jokić i Nikola Milutinov.

(Pančevac)

