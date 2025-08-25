VITMAN: Otvorena glavna ulica, hvala sugrađanima

Jedna od najopterećenijih i najznačajnijih saobraćajnica u gradskom jezgru – Ulica vojvode Radomira Putnika, ponovo se može koristiti. Grad Pančevo je završio radove na ovom infrastrukturnom projektu, što je važan korak u unapređenju saobraćajne mreže i rešavanju dugogodišnjih problema sa dotrajalom kolovoznom konstrukcijom.

Ovim povodom gradska menadžerka Maja Vitman je bila na licu mesta i novinarima rekla:

– Naša politika je politika rada i ulaganja, a rezultati su na terenu. Ponosni smo na svaki santimetar puta. Radovi su ovde izvođeni u dve faze. Prva faza obuhvatila je deonicu od raskrsnice sa Ulicom vojvode Petra Bojovića do Ulice cara Lazara, a druga od te raskrsnice do Ulice oslobođenja. Na ovaj način rekonstruisana je čitava saobraćajnica u ukupnoj dužini od 720 metara, u punom profilu širine 12 metara.

Kada je u pitanju obim radova, Maja Vitman je rekla da je uključivao uklanjanje starog asfalta, izvođenje pripremnih radova i nivelaciju, polaganje novog asfaltnog sloja, kao i iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Posebna pažnja posvećena je kvalitetu izvođenja i prilagođavanju dinamike radova potrebama građana i saobraćaja, kako bi se omogućilo što brže i efikasnije završavanje radova.

Radovi su trajali ukupno 20 dana – po 10 dana u obe faze – i završeni su u predviđenom roku. Nakon iscrtavanja horizontalne signalizacije, Ulica Vojvode Radomira Putnika zvanično je puštena u saobraćaj, što znači da se funcionisanje javnog prevoza vraća u redovno stanje.

– Zahvaljujem građanima Pančeva na strpljenju i razumevanju tokom trajanja radova. Ovim putem smo obezbedili bezbednije i protočnije odvijanje saobraćaja, ali i dali doprinos daljem razvoju i modernizaciji našeg grada. Pančevo zaslužuje kvalitetnu infrastrukturu i ovo je samo deo šire strategije ulaganja u saobraćajnice i urbanu mobilnost. Grad Pančevo potvrđuje posvećenost kontinuiranom ulaganju u obnovu i razvoj putne infrastrukture, sa ciljem stvaranja sigurnijeg, funkcionalnijeg i modernijeg urbanog okruženja za sve građane.

Kako je gradska menadžerka navela, u prethodnih pet godina realizovan je veliki broj infrastrukturnih projekata: uređeno je 200 ulica, dužine oko 102 kilometra; od toga je 15 ulica rekonstruisano, a 185 rehabilitovano; kroz rekonstrukciju je urađeno oko osam kilometara saobraćajnica, dodatno je izgrađeno 13,2 kilometra staza i parking prostora. Radilo se i u gradu i na selima.

– Grad ovde ne staje – pred nama je još mnogo posla. Na osnovu zahteva građana koji su se tokom izvođenja ovih radova javljali, u narednim fazama planirana je i izgradnja trotoara, čime će se dodatno unaprediti bezbednost i kvalitet života u centru Pančeva. Naravno, prvo moramo završiti plansku dokumentaciju – zaključila je Maja Vitman.

(Pančevac / S. T.)

