Starčevo: 29. „Dani druženja” doneli mnogo uzbuđenja

Nakon što je nedavno okončan i drugi deo dvadeset devetih starčevačkih letnjih programa, može se reći da su ovogodišnji „Dani druženja“ doneli mnogo uzbuđenja.

Naime, u periodu krajem jula i u prvoj polovini avgusta održano je pedesetak programa, a otvorili su ih starčevački izviđači svojim trodnevnim višebojem, kada su u svom kampu u dvorištu lokalne škole okupili skaute iz Niša, Valjeva, Velike Plane, Lipa kod Smedereva, Bele Crkve, Obrenovca i Beograda.

Jedna od narednih večeri bila je rezervisana za nastup alternativnih rok grupa, kada su se predstavili beogradski bend „Ne jedem slatko” i pančevački „Štraft”

Nekoliko dana kasnije svirku iznenađenja održao je domaći bend za ovu priliku nazvan „Kreativni nered” i specijalni gosti.

Nakon njih usledio je premijerni vituozni nastup jednog pravog vunderkinda –

sedmogodišnjeg Starčevca kineske nacionalnosti Luke Kangize.

Potom je svirala je grupa „Rokfeler” u svom punom sastavu sa članovima iz Omoljice i Pančeva.

Starčevački tamburaški orkestar „Neolit” je svojim nastupom na istoimenom trgu ponovo oduševio vernu publiku.

Beogradski gudački kvartet je nastupao u svim većim gradovima naše zemlje, pa je stoga bila je prava čast da je na njihovoj koncertnoj mapi upisano i Starčevo.

Osmu po redu „Čajanku u muzeju” obeležile su četiri teme o kojima su govorili gosti, a i publika se rado uključivala u razgovor.

Započelo se pričom o golubarstvu iz iskustava Zorana Petrova Naleta, a zatim je Vera Škulić, agroinfluenserka, govorila o ženama i mladima u poljoprivredi.

Publika se te večeri upoznala s ručnim radom Jelene Stojanov, koja već deset godina pravi lutke.

Na kraju se pričalo o folkloru u Starčevu u epohi koju je obeležio Žarko Mojsilović, koreograf i jedan od osnivača KUD-a „Neolit”.

Starčevački muzej je i tokom ovogodišnjih „Dana druženja” priredio „Neolitsku noć”.

Slava Mesne zajednice Ognjena Marija obeležena je rezanjem slavskog kolača u prisustvu velikog broja zvanica.

Kao što to tradicija nalaže, na slavski dan odigrana je revijalna fudbalska utakmica na Opštinskom stadionu, a Starčevci su ovom prilikom ugostili omladinski tim OFK-a Beograd i pobedili rezultatom 1:0.

Godinama unazad na Ognjenu Mariju Društvo pčelara okuplja članstvo i kolege s raznih strana u svom mestu.

Druženje i razmenu iskustava su započeli na bazaru na Trgu neolita, gde su izložili med i ostale pčelinje proizvode, a istovremeno, u punoj maloj sali Doma kulture, održano je stručno predavanje profesorke dr Snežane Milosavljević iz Požarevca, koja je govorila o zaštiti pčela od bolesti i načinima preventive.

Trg neolita u Starčevu dostigao je vrhunac dečje radosti zahvaljujući odličnom nastupu klovna Šašavka.

Veče nostalgije i emocija obeležio je nastup Nade Popaz, koja je izvela neke od najlepših starih šlagera.

U galeriji „Boem” izlagala je Maja Đurović, nagrađivana akademska umetnica iz Beograda.

Predstavio se i najistaknutiji srpski mađioničar savremene scene Igor Trifunov, a kao i uvek dobro posećena bila je izložba kućnih ljubimaca.

Održana su i brojna takmičenja, pa je tako u dominama najbolji bio Luka Rajković, u jambu Dušan Radosavljević, u remiju Zoran Radoičić, u šahu Miša Sokolović, u igri „ne ljuti se, čoveče” Mirko Stojić, a u pab kvizu najbolja je bila ekipa „Nojdorf”.

Turnir u malom fudbalu je osvojila ekipa „Ringišpil”; nadmetanje u pripremanju gulaša osvojio je Miljan Mladenović, a u bacanju kamena s ramena najjači je bio Darko Janićijević, dok su prvi put bacale i dame i pobedila je Jelena Tasić.

Turnir školice košarke KK-a „Borac” pripao je ekipi „Rendžersi”, dok je najbolji u slobodnim bacanjima bio Bogdan Ratić.

Pored ostalog, obeležena je i slava Crkve Sveti Pantelejmon.

(Pančevac/J. Filipović)

Udruženje „Pagus“ realizovalo projekat „Starčevo kroz vekove – svim čulima“

MZ Starčevo: Obeležena slava Ognjena Marija