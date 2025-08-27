Južni Banat

Bela Crkva će i ove godine obradovati đake prvake i njihove roditelje

11:00

27.08.2025

FOTO: Opština Bela Crkva

Opština Bela Crkva i ove godine organizuje svečani prijem za đake prvake iz svih osnovnih škola sa teritorije opštine u petak 29. avgusta sa početkom u 18 časova u sali Centra za kulturu.

Nova školska godine za sve đake i roditelje predstavlja jedan lep događaj, posebno za đake prvake. Opština Bela Crkva i ove godine organizuje svečani prijem za prvake sa prigodnim programom, kako bi im polazak u školu ostao u lepom i nezaboravnom sećanju.

Mališani će imati priliku da uživaju u pozorišnoj predstavi pod nazivom “Princeza i princ žabac”. Povodom polaska u školu lokalna samouprava obezbedila je svim đacima prvacima novčani vaučer, kako bi olakšali roditeljima, ali i deci ulepšali polazak u školu.

(Pančevoinfo)

