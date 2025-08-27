Južni Banat

Plandište: Javni poziv za finansiranje smeštaja učenika srednjih škola

15:00

27.08.2025

FOTO: Opština Plandište

Opštinska uprava Plandište raspisala je Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje troškova smeštaja učenika srednjih škola sa područja Opštine Plandište u domovima učenika. Sredstva za realizaciju ovog Javnog poziva obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Plandište za 2025. godinu.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa teritorije Opštine Pladnište koji su ostvarili pravo na smeštaj u domovima učenika.

Da bi učenici imali pravo da ostvare ove benefite neophodno je da ispune opštih uslove definisane Javnim pozivom, između ostalog da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Plandište, da su redovni učenici srednjih škola i da su ostvarili pravo na smeštaj u domovima učenika.

Javni poziv je otvoren do 15. septembra 2025. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva moguće je pogledati na linku:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА

(Pančevac)

