Sefkerin spreman za 16. Pasuljijadu

Ove godine Udruženje “Tata i sinovi, uz podršku opštine Opovo, u subotu organizuje događaj posvećen pasulju i očekuju da će u kuvanju ovog jela  varjače ukrstiti više od dvadeset ekipa.

17:00

26.08.2025

Printscreen/RTVPančevo

Udruženje „Tata i sinovi“, uz podršku Opštine Opovo, organizuje pasuljijadu na plin u  subotu, 30. avgusta u 10 časova. 

Čorbast pasulje jedno je od najomiljenijih  jela u našoj zemlji i svaka porodica ga sprema bar jednom nedeljno. Iz tog razloga, ali i zbog druženja,  u Sefkerinu se već  skoro dve decenije održava manifestacija Pasuljijada. Ove godine Udruženje “Tata i sinovi” uz podršku opštine Opovo u subotu 30. avgusta  organizuje događaj posvećen pasulju i očekuju da će u kuvanju ovog jela  varjače ukrstiti više od dvadeset ekipa.

Mi kao organizatori takmičarima smo obezbedili sve kao i do sada, meso, potpljen pasulj i majce. Takmičenje počinje  u 9 sati, kada se okupljaju ekipe a mogu da se prijave svi na naše društvene mreže iliako je neko video brojeve telefona na plakatu i prijave su otvorene do srede u 12 sati. Koristim priliku da se zahvalim opštini Opovo i predsednici  što su podržali organizovanje manifestacije, rekao je Zoran Gatejanac, organizator Pasuljijade u Sefkerinu za RTV Pančevo.

Namera organizatora  bila je pre više od 15 godina,  da se ljudi okupe, priremaju jedno od omiljenih jela, druže se i provedu kvalitetno vreme zajedno.

Cilj održavanja manifestacije je druženje uz pasulj i muziku, takmičenje kod nas nije u prvom planu. Dolaze ekipe iz okolnih mesta, Pančeva, Beograda i celog Južnog Banata. Žiri će imati težak posao ali oni su profesinalni koji to sve urade veoma lako, istakao je Nenoslav Gatejanac, potpredsednik Udruženja “Tata i sinovi” za RTV Pančevo

Ove godine organizatorti su odlučili da nema  više kuvanja na drva, već će se sav pasulj kuvati na plin. Kotizacija za takmičenje  je 3.500.00 dinara, a prijave su  moguće do 27. avgusta do 12 sati. Za najbolje su  kao i svih  predhodnih godina obezbeđeni pehari i medalje.  Okupljanje  ekipa je u 9 sati, a takmičenje u kuvanju pasulja počinje u 10.

(RTV Pančevo)

