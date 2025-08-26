GORNJI GRAD: „Preobraženjski dani” u znaku desetke

Jubilarni, deseti „Preobraženjski dani” održani su u pančavačkom naselju

Gornji grad uz sijaset raznolikih programa, a bilo je za svakog ponešto, od neobičnih, zabavnih dečjih igrica, preko raznih nadmetanja, do folkornih i muzičkih koncerata.

I poseta je bila na zadovoljavajućem nivou, a da sve protekne u najboljem redu, postarali su se organizatori, pre svih lokalna mesna zajednica i Udruženje žena „Pančevke”, uz asistensiju Turističke organizacije Pančeva, dok su pokrovitelji bili Grad Pančevo i Autonomna pokrajina Vojvodina.

Dagađaj su sponzorisali brojni preduzetnici u formi prijatelja, među kojima i firma Auto-centar „Zoki”, vlasnik nedeljnika „Pančevac”.

Tradicionalna manifestacija „Preobraženjski dani” u Pančevu, kojom Mesna zajednica Gornji grad obeležava svoju slavu, započela je 9. avgusta poetskom večeri u organizaciji Književnog kluba „Gornji grad”.

Za ovaj kulturni događaj vladalo je nezapamćeno interesovanje kada je reč okupljanjima ovog tipa, jer mu je, pored ostalih posetilaca, prisustvovalo više od 50 književnika.

Sutradan, 10. Avgusta, održan je memorijalni turnir u malom fudbalu pod nazivom „Mića Kičkila”, uz znak sećanja na legendarnog žitelja naselja Margite.

Za pomenuto takmičenje prijavljeno je bilo 16 ekipa, a zanamiljivi mečevi igrani su svakodnevno na terenima Osnovne škole „Vasa Živković”.

Naposletku je najbolja bila ekipa „Kafe-bar Amareto”, drugi su bili „Roso-neri”, a treći – „Margosi”.

Veoma sadržajan dan bila je subota, 16. avgust, kada je u dvorištu Mesne zajednice Gornji grad upriličeno takmičenje u kuvanju riblje čorbe „Memorijal Steva Kmet”, takođe u čast još jednog čuvenog Margićanina, a nakon nekoliko sati kuvanja odlukom žirija pobedu je odnela ekipa „Pan-lovac”.

U popodnevnim satima krenulo je svečano otvaranje desetih „Preobraženjskih dana”, koje su zvanično objavili predsednik Saveta MZ-a „Gornji grad” Branislav Gligorić i prva među jednakim članicama Udruženja žena „Pančevke” Snežana Marjanov, koje je organizovalo sve sadržaje tog dana.

– I ovom prilikom priredili smo tradicionalnu izložbu ručnih radova, na kojoj je svoje umeće predstavilo tridesetak udruženja. Bilo je svega – od razne hrane do dekupaža. Kako mi kažu gošće iz drugih mesta, bilo je i mnogo prodaje, a prezadovoljne su i gostoprimstvom. Na kraju smo svima uručili zahvalnice – navodi Snežana.

Upriličeno je i ocenjivanje najlepše uređenog štanda, a pobedio je „Etno-art” iz Ovče, drugi je bio „Vidovdan” iz Crepaje i treći SPKD „Đetvan” iz Vojlovice.

Uporedo s tim, deca su se takmičila u kvizu na temu zaštite životne sredine, za koji je Aleksandra Marjanov pripremila pitanja i ocenjivala radove.

Potom su organizovane i razne igrice, u kojima je učestvovalo više od 50 dece.

Sve su na izvestan način bile posvećene nekadašnjem životu u naselju Margita, to jest Gornji grad, a neke od njih bile su i kotrljanje lubenice između čunjeva, zatim pravljenje bunara od šapurina, kao i prenošenje vode s jednog kraja na drugi čašicom.

Nije izostalo ni prebacivanje klipova kukuruza s jednog na drugo mesto, kada su takmičari morali da vode računa kako da se mimoiđu jer su mališani u želji da što pre obave zadatke pravili veliku gužvu.

Za najmlađe je bilo organiazvano presipanje bombonica preko glave. Za sve to vreme osmesi nisu silazili s dečjih lica, a svi koji su došli poneli su neku nagradu.

Nakon toga, na velikoj bini ispred Preobraženjske crkve, koja je postavljena prvi put u deset godina ove manifestacije, usledio je koncert na kom su se najpre predstavila kulturno-umetnička društva „Čigra”, „Stanko Paunović”, „Sveti Sava” i „Vasil Hadžimanov”, kao i mladi Konstantin Srdanov na harmonici.

Nedugo zatim nastupili su estradni pevač Dragan Kojić Keba, kao i Paja Srdanov uz pratnju orkestra „Pagi bend”, a nisu izostali ni lokalni muzičari..

Turnir u boćanju organizovan je u nedelju, 17. avgusta, u prepodnevnim satima kod Doma vojske, dok je nešto kasnije na gradskom hipodromu u upriličena „Fijakerijada”.

Narednog dana je u prostorijama MZ-a „Gornji grad” otvorena izložba u organizaciji Udruženja penzionera i Udruženja vinara „Orfelin”, a u Ulici Dimitrija Tucovića priređen je kviz za odrasle o slavama, Preobraženju i Gornjem gradu.

Na dan slave, 19. avgusta, u prostorijama Mesne zajednice je upriličeno rezanje slavskog kolača.

Nešto kasnije su se deca i veterani iz KUD-a „Čigra” iz Gornjeg grada predstavili narodim igrama iz Banata i makedonskim igrama.

Za to vreme su na štandovima samostalni izlagači predstavili svoje proizvode, kao što su nakit, sapuni, med, vino, kolači, kutije u dekupaž tehnici, heklane igračke…

U samom finalu jubilarnih „Preobraženjskih dana”, na bini ispred istoimenog hrama upriličen je koncert estradnih zvezda Uroša Živkovića i Rade Manojlović, koje je pratio orkestar braće Srdanov.

I „Pančevke” slave deceniju postojanja Predsednica udruženja žena iz Gornjeg grada Snežana Marjanov, koja je bila i jedan od glavnih nosilaca ovogodišnjih „Preobraženjskih dana”, istakla je izuzetnu saradnju s drugim institucijama kada je reč o organizaciji te manifestacije . – Moram da naglasim da se odlično ispomažemo s Mesnom zajednicom, Osnovnom školom „Vasa Živković”, vrtićima, crkvom, udruženjima, i to ne samo sada nego u svim drugim prilikama. Kada je reč o „Preobraženjskim danima”, zahvaljujemo na podršci svim javnim gradskim institucijama, kao i brojnim prijateljima, jer svako je dao ponešto. Prezadovoljni smo kako je organizacija ispala iako smo imali bojazan, ali sve je prošlo bez ikakvih incidenata i većih problema. Inače, naredne godine u februaru mi iz udruženja žena slavimo deset godina postojanja i planiramo jednu veliku proslavu za sve saradnike, bivše članice i prijatelje – najavljuje predsednica Udruženja žena „Pančevke”.

