Održan Vive festival u Debeljači

U velikoj sali Doma kulture „Jožef Atila” u Debeljači, 24. avgusta, održan je tradicionalni Vive festival, gde je 11 učesnika imalo priliku da se predstavi publici sa svojim kompozicijama.

Festival se održava u znak sećanja na istaknutog kompozitora, Đulu Vitkaija. Zahvaljujući ovom važnom događaju, nastalo je preko tri stotine kompozicija, koje su stvarane po ugledu na tradicionalnu mađarsku muziku.

Prvo mesto na ovogodisnjem Vive festivalu osvojila je Mezei Simona, drugoplasirana je Mezei Monika dok je treće mesto pripalo Orvai Melindi.

Vive festival ima status od posebnog značaja za vojvođanske mađare i organizuje se pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, opštine Kovačica, Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i Fondacije „Bethlen Gabor“ iz Mađarske.

Organizatori za sledeću godinu najavljuju 30. izdanje ovog muzičkog festivala kada će biti obeležen značajan jubilej.

(Pančevoinfo)