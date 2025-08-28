Kulturna dešavanja Južni Banat

„Leto u parku“ u Beloj Crkvi: Vikend program za celu porodicu

13:00

28.08.2025

FOTO: Opština Bela Crkva

Letnja manifestacija „Leto u parku“ u Beloj Crkvi i ovog vikenda donosi zanimljive sadržaje za decu i roditelje.

  • petak, 29. avgusta od 20.00 časova – Mile Sazonov – muzičko veče u Gradskom parku
  • subota 30. avgust od 20.00 časova – Vacko i Mačak – muzičko veče u Gradskom parku
  • u nedelju 31. avgust od 19 časova mališani će moći da uživaju u dečijoj predstavi „Potraga za blagom“ u sali Centra za kulturu

(Pančevac)

