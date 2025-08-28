Bavanište: Održan književni program povodom „Gospojinskih dana“

Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin, ogranak „Teofilo Dimić“ Bavanište, organizovala je pesničko veče sa članove Književnog kluba „Gornji Grad“ iz Pančeva. Svoje stihove govorili su Biljana Vidović, Dragica Ilić i Vladimir Dražić, u okviru „Gospojinske svečanosti“.

Uspenje presvete Bogorodice, veliki hrišćanski praznik, poznat kao Velika Gospojina koji slave Srpska pravoslavna crkva i vernici, a meštani Bavaništa proslavljaju kao seosku slavu. Praznik je obeležen muzičkim koncertom i kulturno-umetničkim programom.

Osim pomenutih pesnika iz KK „Gornji Grad“, meštanima se predstavila i njihova sugrađanka Slavica Boškov, koja je promovisala svoju autobiografiju pod nazivom „U traganju za detinjstvom“.

(Pančevoinfo)