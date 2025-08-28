Za majke u Srbiji veće penzijsko pravo: Dobijaju poseban staž ukoliko imaju decu

Srbija se pridružuje evropskom trendu u priznavanju roditeljskog doprinosa kroz penzioni sistem.

Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, majke u Srbiji će ostvariti pravo na poseban staž, što će im doneti veću penziju. Poseban staž će majkama sa jednim ili dvoje dece biti priznat od 2032. godine, dok majke sa troje i više dece mogu da podnesu zahtev odmah.

Majkama sa jednim ili dvoje dece biće priznato šest meseci, odnosno godinu dana posebnog staža, dok majke sa troje ili više dece mogu da produže svoj radni staž za čak dve godine. Ovaj staž ne predstavlja uslov za penzionisanje, ali ulazi u ukupan penzijski staž i značajno utiče na visinu penzije. Praktično, viši koeficijent se obračunava na kraju, što znači da će se ženi sa 30 godina radnog staža računati kao da je radila 32 godine, čime će dobiti veću penziju.

Da bi majka ostvarila ovo pravo, potrebno je da podnese zahtev nadležnoj filijali Fonda PIO.

Kako se roditeljstvo vrednuje u Evropi?

Srbija je uvela ovaj sistem po uzoru na mnoge evropske zemlje koje aktivno priznaju roditeljski rad u okviru penzionog sistema.

Nemačka: Nemačka ima tzv. “majčinsku penziju” (Mütterrente). Od 2014. godine, majkama dece rođene pre 1992. godine priznaju se dodatne godine, čime se automatski povećava iznos penzije. Pravo na ovu penziju imaju i očevi, staratelji i bake i deke. Najnovijim izmenama, od 2027. godine, procenjuje se da će oko 10 miliona žena imati koristi od dodatka koji iznosi 20 evra mesečno po detetu.

Austrija: Roditelji koji smanje obim posla ili napuste tržište rada radi brige o deci ne gube penzijski staž. Zakon predviđa da se vreme provedeno u brizi o deci računa kao da su bili zaposleni, što im osigurava višu penziju. Za svako dete priznaje se do četiri godine staža, a država roditeljima na penzijski račun uplaćuje osnovicu od 2.300 evra mesečno. Od 2005. postoji i opcija “pension splitting”, gde roditelj koji radi može da prenese do polovine svojih penzijskih uplata na račun roditelja koji brine o detetu.

Francuska: Reforma penzijskog sistema iz 2023. godine omogućava 10 odsto veću penziju onima koji su rodili ili odgajali najmanje troje dece. Pravo na bonus imaju i majke i očevi, a odnosi se na osnovnu penziju. Ova mera, koja je postojala za zaposlene, sada je proširena i na slobodna zanimanja, poput lekara, advokata i farmaceuta.

Švedska: Švedska dodeljuje roditeljima poseban penzijski kredit (pensionsrätt för barnår) za prve četiri godine detetovog života. Ovaj kredit funkcioniše kao dopuna na lični penzijski račun roditelja, a dodeljuje se ukoliko su prihodi smanjeni zbog brige o detetu. Da bi se kredit uračunao, roditelj mora tokom života imati najmanje pet godina prijavljenih prihoda.

Evropske zemlje jasno poručuju da je roditeljski rad društveno važan i da ne sme biti “kažnjen” nižom penzijom. Srbija, uvodeći slične mere, približava se ovoj praksi, čime se prepoznaje i vrednuje uloga roditelja u društvu.

(Objektiv)

POLEN U PANČEVU: Visoka koncentracija ambrozije