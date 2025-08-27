Košarkaši Srbije ubedljivo pobedili Estoniju u svojoj prvoj utakmici na EP

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Rigi selekciju Estonije 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20), u utakmici prvog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Nikola Jović sa 18 poena, uz šest asistencija. Aleksa Avramović je dodao 13 poena, dok je Filip Petrušev upisao 12 poena. Po 11 poena i sedam asistencija zabeležili su Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić, koji je imao i 10 skokova.

Srpski košarkaši su u večerašnjoj utakmici zabeležili čak 32 asistencije.

Kod selekcije Estonije najefikasniji je bio Henri Drel sa 11 poena, dok je Artur Kononcuk dodao 10 poena.

Srpski košarkaši su dosta bolje započeli utakmicu i na njenom startu stekli prednost 9:0.

Reprezentacija Srbije je i u nastavku prve deonice, svojom sjajnom timskom igrom u napadu, održavala kontrolu igre i završila je sa vođstvom od 20 poena razlike 32:12. Estonski košarkaši su sve poene u prvoj četvrtini stekli iz šuteva za tri poena, koje su pogodili četiri puta iz 11 pokušaja.

Selekcija Estonije je na početku druge deonice pronašla svoj napadački ritam i uspela da kroz dobre kombinacije u napadu zabeleži svoje prve pogotke za dva poena, ali su srpski košarkaši ipak uspeli da održe prednost od 20 poena razlike na polovini četvrtine 45:25.

Do kraja druge deonice je reprezentacija Srbije pametnom igrom na obe strane terena uspela da poveća svoju prednost i da na poluvreme ode sa vođstvom od 27 poena razlike 56:29.

Reprezentacija Srbije je sjajno započela treću četvrtinu i uz poene Nikole Jokića, Nikole Jovića i Alekse Avramovića stekla prednost od 42 poena razlike 74:32 nakon tri i po minuta igre.

Selekcija Srbije je sigurno održavala svoju veliku prednost do kraja treće deonice, koju je završila sa vođstvom 86:44.

Estonski košarkaši su u poslednjoj četvrtini uspeli samo da ublaže poraz, pa se utakmica završila pobedom selekcije Srbije 98:64.

Reprezentacija Srbije će u narednom kolu igrati protiv selekcije Portugala, dok Estoniju očekuje duel sa Letonijom.

(Beta)