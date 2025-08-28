Vlada Srbije zvanično usvojila uredbu: Marže se ograničavaju, padaju cene proizvoda

Vlada Srbije usvojila je danas uredbu o ograničavanju marži u trgovinskim lancima na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije.

Uredba obuhvata, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 23 kategorije proizvoda.

To su: mleko i mlečni prozvodi, mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića i čaj, sveže voće i povrće, prarerada voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznuti poizvodi, sveže i prerađeno meso, sveža i prerađena riba, slani konditori, slatki kontidori i cerealije, šećer i med, brašno i testetnine.

Takođe ulja i masti, sirće, pirinač, so i začini, kućna hemija, papirna i kuhinjska galanterija, lična higijena i kozmetika, hrana za bebe i pelene.

Vučić predstavio nove ekonomske mere:

Smanjenje cena skoro 20.000 proizvoda, povećanje minimalne zarade, penzija