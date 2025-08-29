Prošireni pontoni na Koviniskom dunavcu

U Turističkoj organizaciji opštine Kovin poslednjih godina dosta se radi na promocijai nautičkog turizma, ističe Divna Kirilov.

Kovinski dunavac godinama unazad je mesto gde vlasnici plovila ostavljaju svoje čamce i manje brodove tokom zime. Zbog velikog interesovanja u Turističkoj organizaciji opštine Kovin su odlučili da rade na proširenju kapaciteta i ovih dana prošireni su pontoni, kaže Divna Kirilov organizator u Turističkoj organizaciji Kovin.

Prema rečima nadeležnih iz Turističke organizacije opštine Kovin veliko je interesovanje vlasnika čamaca iz Kovina, Smedereva, Pančeva i drugih gradova za ostavljanje plovila na ovom mestu.

U Turističkoj organizaciji opštine Kovin poslednjih godina dosta se radi na promocijai nautičkog turizma, ističe Divna Kirilov.

Ovaj južnobanatski grad ima izuzetne turističke potencijale zahvaljujujći Specijalnim rezervatima prirode Deliblatskoj peščari i jezeru Kraljevac, a svoju ponudu obogatili su i novim pontonima gde će više vlasnika moći da čuva svoje čamce.