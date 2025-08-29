Južni Banat

Prošireni pontoni na Koviniskom dunavcu

U Turističkoj organizaciji opštine Kovin poslednjih godina  dosta se radi na promocijai nautičkog turizma, ističe Divna Kirilov. 

Kovinski dunavac  godinama unazad  je mesto gde vlasnici plovila ostavljaju svoje čamce i manje   brodove   tokom zime. Zbog velikog interesovanja   u Turističkoj organizaciji opštine Kovin su odlučili da  rade na proširenju kapaciteta i ovih dana   prošireni su pontoni, kaže  Divna Kirilov organizator u Turističkoj organizaciji Kovin.

Prema rečima  nadeležnih iz Turističke organizacije opštine Kovin veliko je interesovanje  vlasnika čamaca iz Kovina, Smedereva, Pančeva i drugih gradova za ostavljanje plovila na ovom mestu.

Ovaj južnobanatski grad ima izuzetne turističke potencijale  zahvaljujujći Specijalnim rezervatima prirode Deliblatskoj peščari  i jezeru Kraljevac, a svoju ponudu obogatili su i  novim pontonima  gde će više  vlasnika moći da  čuva svoje čamce.

