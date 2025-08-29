Zamena vozačke dozvole od sada i na portalu eUprava

Na Portalu eUprava od danas je dostupna unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole, koja svim registrovanim korisnicima – eGrađanima, omogućava da zahtev podnesu brže, jednostavnije i bez odlaska na šalter, objavila je Kancelarija za IT i eUpravu.

Kako je saopštio direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović, građani sada mogu podneti zahtev preko portala, obaviti elektronsko plaćanje i novu vozačku dozvolu dobiti na kućnu adresu.

Ova opcija dostupna je u slučajevima isteka važenja dozvole, promene imena ili prebivališta, kao i kada je dozvola ukradena, izgubljena ili uništena.

Od uvođenja elektronske usluge 2021. godine do avgusta ove godine podneto je više od 30.000 zahteva za zamenu vozačke dozvole.

Da bi se usluga koristila, građani moraju imati važeću ličnu kartu Republike Srbije, biti prijavljeni na portal eUprava putem aplikacije ConsentID ili kvalifikovanog elektronskog sertifikata, kao i potvrditi da nema promena u zdravstvenim ograničenjima. Takođe, fotografija iz lične karte može se koristiti u postupku izrade dozvole, pod uslovom da lična karta nije starija od pet godina.

(Pančevac)

