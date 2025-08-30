Opričić: Srce mi je puno kada vidim mlade da doprinose očuvanju prirode

U Vršcu je zvanično završen 21. Međunarodni goranski eko kamp „Vršački breg 2025“, koji je od 20. do 27. avgusta okupio oko 50 mladih učesnika iz 14 gradova i opština Srbije i regiona. Od osnivanja do danas kroz ovaj edukativni program prošlo je čak 918 mladih ljudi.

Tokom sedmodnevnog boravka u Domu učenika, učesnici su kroz predavanja, radionice i praktične aktivnosti imali priliku da se upoznaju sa prirodnim i kulturnim bogatstvom Vršca i okoline. Obišli su Vršački breg, Gradski park, muzej, verske objekte i Vršačku kulu, kao i Službu zelenila JKP „Drugi oktobar“. Poseban utisak ostavili su obilasci odmarališta Crvenog krsta i vidikovca kod crkvice.

Mladi ekolozi aktivno su učestvovali u uređenju vrta Poljoprivredne škole i okućnice Gerontološkog centra, a značajan segment programa bila je i priprema herbarijuma, kao i radionice koje su spojile praktično znanje, kreativnost i ljubav prema prirodi. Stručna predavanja održali su Vladimir Nikolić, Predrag Jović, Miroslav Mihajlović, Čedomir Karović, Novica Milojković, dr Miloš Ilić, Maša Čežek i član Gradskog veća Slobodan Jovanov.

Završno veče bilo je svečanog i takmičarskog karaktera – predstavljeni su herbarijumi i likovni radovi, a održan je i kviz znanja koji je izazvao veliko interesovanje. Kamp je zvanično zatvorio član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Mario Opričić, dok su „Gorani Srbije“, najstarije ekološko udruženje u zemlji, učesnicima uručili cvetne aranžmane i umetničku sliku nastalu tokom trajanja kampa.

„Neizmerno sam vam zahvalan što su ovi mladi ljudi u prethodnih sedam dana dodatno obogatili naš grad i pokazali nam kako možemo zajedno da ga unapredimo – što svakodnevno i činimo. Zaštita životne sredine je relativno mlada, ali izuzetno važna oblast, koja je u stalnom usponu, a Vršac ima mnogo toga da ponudi upravo u tom segmentu. Srce mi je puno kada vidim mlade, koji svojim znanjem i energijom doprinose očuvanju prirode. Vi ste budućnost Srbije! Želim da se zahvalim mentorima, a i organizatorima koji su se od prvog sastanka pa sve do danas nesebično trudili da ovaj kamp protekne u najboljem redu, a siguran sam da će tako biti i naredne godine“, izjavio je Mario Opričić, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine.

Ove godine polaznici su, pored novih znanja i veština, iz Vršca poneli i prijateljstva, lepe uspomene i utiske o ljubaznim domaćinima i uređenom, cvetnom gradu.

