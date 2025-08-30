Plandište: Bogat program za obeležavanje slave Sveti Rafailo Banatski

Kulturni centar Plandište, u saradnji sa lokalnom samoupravom, povodom obeležavanja mesne i hramovne slave Sveti Rafailo Banatski, priredio je bogat kulturno-umetnički program. Mesna i hramovna slava obeležava se u periodu od 29. do 31. avgusta, u okviru obeležavanja manifestacije Miholjski susreti sela.

Zahvaljujući odličnoj organizaciji Kulturnog centra, uz pomoć i podršku Ministarstva za brigu o selu i Opštine Plandište predviđen je bogat kulturno-umetnički program.

Prema programskoj šemi organizatora Sveta liturgija je zakazana za petak 29. avgusta sa početkom od 09 časova u crkvi Sv. Rafaila Banatskog u Plandištu.

Svakako najviše pažnje na ovoj manifestaciji predstavlja sada već tradicionalni koncert koji orgranizuju kulturno umetnička društva sa svojim gostima.

Koncert je zakazan za petak 29. avgust sa početkom od 19 časova. Ove godine svoje nastupe su potvrdili KUD Vuk Karadžić iz Plandišta, KUD Mladost iz Velike Grede, KUD Rosoman (Severna Makedonija), KUD Deta iz Rumunije, udruženja iz Hajdučice, Barica, Jermenovaca, Hor Osnovne škole Dositej Obradović Plandište sa vokalnim solistima, Acro dance studio Super Star iz Vršca i još mnogo interesantnih izvođača. Program počinje u 18 časova tradicionalnom manifestacijom „Naj pita Plandišta 2025“, nakon čega je planiran nastup umetničkih ansambla.

Jedna od najvećih i najmasovnijih takmičenja u gastronomiji organizuje se u subotu 30. avgusta. Svi posetioci imaće priliku da učestvuju i oprobaju se u kuvanju gulaša. Gulašijada je zakazana za subotu sa početkom u 9 časova. Za sve učesnike obezbeđene su prigodne nagrade i pokloni. Kotizacija je 3000 dinara, a prijave se mogu dostaviti u Kulturnom centru Plandište.

Osim toga, predviđeni su i sportski turniri u fudbalu za mlađe kategorije, veterane, kao i tradicionalni memorijalni turnir Predrag Jaćović Peđa koji je na programu u nedelju 31. avgusta sa početkom od 18 časova.

