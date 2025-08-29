Danas vašar u Debeljači

U Debeljači će danas biti održan tradicionalni avgustovski vašar, poznat i kao gospojinski ili vašar lubenica, koji se svake godine održava poslednjeg petka u avgustu u organizaciji JKP „4. oktobar“.

Na prostoru debeljačkog vašarišta će se ponovo naći kupci i prodavci iz svih krajeva Srbije. Predstojeći avgustovski dan u Debeljači biće prilika kako za kupovinu, tako i za prodaju životinja, zanatskih proizvoda, proizvoda za domaćinstvo i prehranu.

Tradicionalni vašari u Debeljači održavaju se četiri puta godišnje i poznati su kao vašari sa najdužom tradicijom na ovim prostorima. Ove godine, očekuje nas još i novembarski ili kupus vašar.

(RTV Kovačica)