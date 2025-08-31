Prosečan račun za struju biće veći za 200 dinara , dodatni popusti za najugroženije kupce

Agencija za energetiku odobrila je EPS-u povećanje cene struje od 1. oktobra za 6,6 odsto. Istovremeno, biće smanjena i granica crvene zone, a povećana pomoć za plaćanje računa energetski ugroženim kupcima i penzionerima s najnižim prihodom.

Za sve potrošače cena struje od oktobra uvećava se za 6,6 posto i prema EPS-ovoj računici, to će domaćinstvima sa prosečnom potrošnjom od 350 kilovat-sati struje mečni račun uvećati za oko 200 dinara.

A procena Agencije za energetiku pokazuje da će smanjenje praga crvene zone sa 1.600 na 1.200 kilovat-sati mesečno – tokom zimskih meseci od oktobra do marta pogoditi do sedam posto domaćinstava, a od aprila do oktobra do tri posto potrošača.

„Ova mera pomeranja granice neće se odnositi na one koji su u rangu potrošnje, u zelenoj zoni. Znači, to je više od polovine građana naše zemlje. I za veći deo onih koji su u plavoj zoni, takođe neće biti, nekih sedam posto smo računali u januaru kada se najviše uklazi u crvenu zonu“, kaže Radoš Popadić, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike.

Energetski ugroženi kupci imaće dodatni popust od pet odsto

Građani koji imaju status „energetski ugroženog kupca“ mesečno već imaju umanjenje računa do 40 odsto, dobijaju i dodatne popuste i za njih ne važi smanjenje crvene zone. Toj listi korisnika, pored primalaca socijalne pomoći, dečjeg dodatka, tuđe nege, ugroženih seoskih domastava i onih koji imaju bolesne, pridodati su i najugroženiji penzioneri.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović kaže da je novina da će energetski ugroženi kupci imati dodatni popust od pet odsto na računima za struju ako ga plate do 28. u mesecu.

„To znači da će prosečno domaćinstvo sa ovim statusom koje troši 350 kilovat-sati struje mesečno ostvariti po ovom osnovu 10 odsto popusta, odnosno oko 450 dinara. Pored tog umanjenja i penzioneri sa najnižim penzijama do 28.000 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, dobiće još 1.000 dinara popusta na računima za električnu energiju, dakle, ukupno 1.450 dinara tokom grejne sezone, odnosno od računa za oktobar do marta sledeće godine“, navodi Đedović Handanović.

Tu olašicu penzioneri će ostvariti bez predavanja papira i stajanja u redu jer nadležne istitucije sa EPS-om imaju obavezu da ih evidentiraju.

Mahanizam kontrole

Stručnjaci kažu da je najvažnije pojačati mehanizam kontrole. „Da pomoć stigne onima kojima je namenjena. Ali se moraju kontrolisati i državna preduzeća da se nenameski ne troše novci. Godine 2023. imali smo čak i povećan obim gde je 168.000 kupaca bilo pod tim merama zaštite kao energetski zaštićenih kupaca. Sada imamo nešto ispod 80.000“, navodi stručnjak za energetiku Željko Marković.

EPS saopštava da će od oktobra i preduzetnici, mala i mikro preduzeća moći da zaključe ugovor na garantovanom snabdevanju.

To znači da će bez obzira na potrošnju kupovati električnu energiju po cenama koje reguliše država kao i za domaćinstva, što im može umanjiti račune u odnosu na one koje sada imaju na komercijalnom tržištu.

