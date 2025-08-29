Gradonačelnica Vršca sa Udruženjem invalida rada obeležila Veliku Gospojinu

Gradsko Udruženje invalida rada u Vršcu svečano je proslavila svoju krsnu slavu – Veliku Gospojinu. Proslavi je prisustvovala i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović. Udruženje invalida rada godinama unazad aktivno doprinosi poboljšanju kvaliteta života svojih članova, kroz radno angažovanje, učešće na gradskim manifestacijama i brojne humanitarne akcije, prenosi sajt EVršac.

Posebno mesto zauzimaju kreativne sekcije – „Mašta može svašta“, literarna i slikarska – u okviru kojih nastaju rukotvorine, ručni radovi, ukrasni predmeti, kao i književna i likovna ostvarenja. Proizvodi i dela članova redovno se predstavljaju na gradskim manifestacijama, čime udruženje daje značajan doprinos kulturnom i društvenom životu grada.

Posle svečanog čina rezanja slavskog kolača, sve oupljene pozdravio je predsednik udruženja Andraš Virag, koji se zahvalio Gradu Vršcu na dugogodišnjoj podršci u radu ove organizacije.

Grad Vršac kontinuirano pruža podršku radu i aktivnostima udruženja, kroz javne konkurse koji se raspisuju dva puta godišnje, kao i kroz organizaciju različitih tribina, preventivnih pregleda i obeležavanja važnih datuma iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da posetim Udruženje i razgovaram sa članovima o njihovom radu i potrebama. Grad Vršac finansijski podržava aktivnosti ovog, ali i svih drugih udruženja, a pored toga pružamo i druge vidove pomoći, što će svakako biti praksa i u budućnosti. Kreativne aktivnosti kao što su radionice, izložbe i književne večeri značajno doprinose očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja naših starijih sugrađana i predstavljaju primer pozitivne motivacije i saradnje“, izjavila je ovim povodom Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

