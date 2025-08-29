IZAŠAO „PANČEVAC”: I na srpskom i na mađarskom

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 29. avgusta je na trafikama. Ove nedelje je izašao prvi ovogodišnji „Multijezički dodatak”, čiju produkciju sufinansira Grad Pančevo preko lokalnog konkursa za informisanje; dodatak je pripremljen na mađarskom jeziku.

U „Pančevcu” možete pročitati još: autobusi javnog prevoza na starim trasama pošto su završeni radovi u centru grada; šta sve dobijamo osmehom; zašto se slikar Vojkan Morar preselio na selo; šta je viđeno na „Preobraženjskim danima”…

Vaš i naš list piše i o cenama pekmeza i ajvara na pijaci, o tome koliko je novca potrebno za opremanje dvoje dece pred početak školske godine, kao i kako razmišlja dr Goran Dodevski… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Jubilarna deseta manifestacija „Dani Vajferta” biće održana od 5. do 7. septembra, a Turistička organizacija Pančeva (TOP) objavila je program. Događanja kreću u petak, 5. septembra, u 17 sati, svečanim otvaranjem i izložbom povodom desetogodišnjice „Dana” u Narodnom muzeju. Glavna bina nalaziće se, kao i do sada, na Trgu Đorđa Vajferta, nadomak Tamiša. U toku sva tri dana, katamaran „Panuka” će besplatno prevoziti posetioce, omogućavajući im da uživaju u lepotama grada i naših dveju reka.

