Pančevo Hronika

PU Pančevo: Krivična prijava protiv muškarca zbog oružja

15:31

29.08.2025

Foto: PU Pančevo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu protiv muškarca (59) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kriminalistička policija je u Ivanovu izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni i tom prilikom pronašla pušku, skraćenu pušku, pištolj i više komada municije za pušku i pištolj raznog kalibra.

(Pančevac)

Tagovi

oružje PU Pančevo

