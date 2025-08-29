PU Pančevo: Krivična prijava protiv muškarca zbog oružja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu protiv muškarca (59) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kriminalistička policija je u Ivanovu izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni i tom prilikom pronašla pušku, skraćenu pušku, pištolj i više komada municije za pušku i pištolj raznog kalibra.

(Pančevac)