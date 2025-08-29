Nove mere bezbednosti plovidbe na Tamišu

Na sektoru Tamiša, od ušća u Dunav do drumskog mosta u centru grada, zabranjuje se upotreba skutera, skijanje na vodi, kao i vožnja koja izaziva talase i povlačenje vode.

Održan je sastanak nadležnih institucija i službi u Gradskoj upravi grada Pančeva povodom plovidbene nezgode koja se dogodila 12. avgusta 2025. godine na reci Tamiš, kada je upravljač skutera za vodu naleteo na grupu kajakaša.

Sastanak je inicirao Grad Pančevo, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Luke kapetanije Pančevo, Pokrajinske inspekcije za bezbednost plovidbe, Komunalne milicije, VPD „Tamiš – Dunav“ i nadležnih sekretarijata Gradske uprave.

Kao hitna mera bezbednosti, izdato je Saopštenje za brodarstvo kojim se na sektoru Tamiša od ušća u Dunav do drumskog mosta u centru grada zabranjuje upotreba skutera, skijanje na vodi, kao i vožnja koja izaziva talase i povlačenje vode.

Dozvoljena brzina kretanja plovila ograničena je na 6 km/h.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno hitno postavljanje obalnih oznaka u skladu sa novim režimom plovidbe, kao i upoznavanje javnosti putem lokalnih medija i direktnim obilaskom nautičkih udruženja. Znakovi upozorenja se postavljaju na prevodnici. Takođe je dogovoreno da Komunalna milicija, u saradnji sa Lučkom kapetanijom, organizuje akcije nadzora primene novih propisa.

