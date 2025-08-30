Selo

Kačarevo: Pobedik „Kotlića“ Vladimir Nedeljkov

10:00

30.08.2025

Podeli vest:

Foto: Privatna arhiva

Četvrta manifestacija pod nazivom „Kotlić“ održana je na Sportsko-rekreativnom centru „Jezero“ u Kačarevu, u organizaciji tamošnje Mesne zajednice i Udruženja žena „Etno-kutak“.

I ovog puta bilo je priređeno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, na kojem je učestvovalo osam ekipa.

Nakon nekoliko sati kuvanja u predivnom ambijentu u hladovini pomenutog kačarevačkog izletišta, stručni žiri je doneo odluke o najboljima.

Naposletku je pobedio Vladimir Nedeljkov, drugo mesto je zauzeo Milorad Đurica, a treća je bila Zora Čubrić.

Nakon toga svi su se u dobrom raspoloženju počastili đakonijama koje su pripremile članice udruženja žena.

(Pančevac/J. Filipović)

Dom kulture Kačarevo: Večeras monodrama „Pupinove zlatne lestve“

KAČAREVO: SRC „Jezero” ove godine neće biti u funkciji

Tagovi

Kačarevo kotlic SRC Jezero

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.