Kačarevo: Pobedik „Kotlića“ Vladimir Nedeljkov
Četvrta manifestacija pod nazivom „Kotlić“ održana je na Sportsko-rekreativnom centru „Jezero“ u Kačarevu, u organizaciji tamošnje Mesne zajednice i Udruženja žena „Etno-kutak“.
I ovog puta bilo je priređeno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, na kojem je učestvovalo osam ekipa.
Nakon nekoliko sati kuvanja u predivnom ambijentu u hladovini pomenutog kačarevačkog izletišta, stručni žiri je doneo odluke o najboljima.
Naposletku je pobedio Vladimir Nedeljkov, drugo mesto je zauzeo Milorad Đurica, a treća je bila Zora Čubrić.
Nakon toga svi su se u dobrom raspoloženju počastili đakonijama koje su pripremile članice udruženja žena.
(Pančevac/J. Filipović)
Dom kulture Kačarevo: Večeras monodrama „Pupinove zlatne lestve“