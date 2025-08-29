Pančevački Mali rit u plamenu, vatrogasci na terenu

Na terenu sa pančevačkim vatrogascima, od prvog momenta, nalazi se i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Vatrena stihija, izazvana ljudskim nemarom, zahvatila je danas popodne Mali rit u Pančevu, između Beogradskog puta i Sodare.

Vatrogasno spasilačkim jedinicama MUP Srbije, koji su danas već gasili veliki požar na Vršačkom bregu, pomoć pružaju i vatrogasne jedinice Rafinerije i Azotare, kao i ekipe svih javnih pančevačkih komunalnih preduzeća sa potrebnom mehanizacijom i logistikom.

Jak vetar pravi probleme vatrogascima i nosi dim ka gradu, što kod građana stvara subjektivan osećaj incidenta većeg obima. Procena profesionalaca je da će se, uz maksimalan angažman svih uključenih i brojne mehanizacije, vatra brzo staviti pod kontrolu.

Na terenu sa pančevačkim vatrogascima, od prvog momenta, nalazi se i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović. „Vatra je zahvatila trsku u Malom ritu. Vatrogasne jedinicije MUP, Rafinerije i Azotare, kao i ekipe naših komunalnih preduzeća, brzo su reagovale na prvu informaciju o požaru. Iako će borba sa vatrom biti zahtevna, za sada ne postoje razlozi za zabrinutost. Bitno nam je da zaustavimo širenje požara. Svi građani biće pravovremeno obavešteni o najnovijim detaljima vezanim za nastalu situaciju“, rekao je gradonačelnik Stevanović i priključio se timu za koordinaciju.

(Pančevac/EPančevo)