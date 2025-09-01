Idealne frizure, prema vašem horoskopskom znaku

Želite da promenite frizuru, a niste sigurni šta bi vam najbolje stajalo? Možda vam horoskop može dati neki dobar predlog.

Svaki horoskopski znak ima neki svoj stil, koji podrazumeva i određenu frizuru. Recimo Blizanci se farbaju u sve moguće boje, Lavovi imaju bujnu i dugu kosu, a Jarčevi vole vojnički podšišanu varijantu, prenosimo sa sajta astroputnik.

Ali hajde da pređemo svaki znak ponaosob!

Ovan

Vole da izgledaju lepo i uredno, pa im je i kosa uredna. Muškarci Ovnovi imaju jednostavnu, kratko podšišanu frizuru, često nose i kačkete. Ćelavi Ovnovi su jako seksi.

Žena Ovan voli stepenaste frizure, bez obzira da li se radi o kraćoj ili dužoj kosi.

Bik

Bik voli da bude doteran, ali po mogućstvu da ne provodi mnogo vremena pred ogledalom. Zato uvek bira frizure koje ne zahtevaju puno oblikovanja ili nege.

Muškarcima je lako, oni se prosto ošišaju na kratko, ali nikako ne zapostavlju svoj izgled. Redovno će se šišati, nekad čak i puste bradu.

Žena Bik bira kraću kosu, ali ne skroz kratku. Idealna dužina je negde do ramena, može i koji centimetar kraće, samo da se lako pere i da joj oblikovanje kose ne uzima puno vremena.

Blizanci

Ako vidite osobu da ima na glavi sto boja, pitajte je da nije možda Blizanac u horoskopu. I Blizanci vole kraće frizure, ali sa jarkim bojama: roze, plava ( ali bukvalno plava ), vatreno crvena…

Prvi će poneti najnovije trendove i kada je frizura u pitanju. Vole asimetrične oblike i neobične šiške.

Skloni su i velikim promenama. Ukoliko poznajete nekog Blizanca koji ima kosu do struka, nemojte se iznenaditi ako ga jednog dana vidite potpuno ćelavog.

Rak

Ne polažu mnogo pažnje na frizuru. Uglavnom su to neke jednostavne varijante, tipa, vezana kosa u rep, rajf ili traka, čisto da im kosa ne pada na lice. Kosa im je jednostavno podšišana, bez nekog specifičnog oblika.

Međutim, jako brinu o zdravlju svoje kose, redovno se šišaju, koriste šampone i kozmetiku koja hrani vlasi. Dakle, nije im bitan oblik, koliko im je bitno da kosa bude kvalitetna i zdrava.

Lav

Ima bujnu kosu, kovrdžavu i raskošnu baš kako priliči jednom Lavu. Čak se bujonst primećuje i kod muškaraca sa kraćom kosom.

I muški i ženski Lavovi vole dugu kosu, prosto da im pozavidite kada ih ugledate kako im povetarac njiše vlasi, a oni izgledaju kao sa reklame. Žene Lavice često nose visoko podignut konjski rep. Ako se farbaju, preferiraju plavu nijansu.

Devica

Skromne punđe, skladno vezane na potiljku ili temenu. Nijedna dlaka ,,ne štrči”, sve je na svom mestu, a opet sve izgleda lepo i savršeno.

Devica takođe brine o kvalitetu svoje kose. Detaljnom analizom je došla do zaključka koji proizvodi i koja rutina joj odgovaraju kada je nega kose u pitanju. Ako vam treba savet oko idealnog regeneratora, slobodno je pitajte, sve je pažljivo prostudirala.

Određenog datuma u mesecu ide na šišanje i farbanje u proveren salon, gde se šiša još od svoje osamnaeste godine.

Vaga

Vaga voli da menja frizure, a ne zna se koja joj lepše stoji. Kada ne može da se odluči za idealnu, što se često dešava, tada uvija kosu u romantične lokne. Ponekad se odluči i za raskošnu pletenicu ili ,,neurednu” punđu sa opuštenim pramenovima koji se spuštaju niz lice.

Rado eksperimentiše i sa aksesoraima za kosu, kao što su rajfovi, tiare, šnalice… Vešte su u izradi kreativnih frizura, pa ponekad nema ni potrebe da idu kod frizera.

Škorpija

Pravo isfenirana duga kosa, zaštitni je znak svake Škorpije. Njene vlasi su veoma kvalitetne i svilenkaste. Kosa je obično tamnije nijanse.

I Škorpije vole da vezuju konjski rep, odlučiće se za visoki rep na temenu glave, dok im bujna kosa pada niz leđa. Kako bi frizura bila efektnija, koristiće umetke da bi rep bio bujniji.

Strelac

Nema vremena da se bavi banalnim stvarima kao što je frizura. Sasvim mu je svejedno kako će da izgleda, ali ne dozvoljava sebi ni zapušten izgled.

Strelac je uvek očešljan, kosa puštena ili vezana zbog praktičnosti, ako se farbaju, ne dozvoljavaju da im kosa mnogo izraste, ali da ujutru provode po pola sata sređujući se, to nikako.

Jarac

Frizura mu je uvek uredna, vojnički podšišana. Drže se klasike, ne provode mnogo vremena u sređivanju, ali frizura, kao i sve drugo mora biti uredna.

Žene Jarčevi vole da pletu klasične kike, naročito kad idu na posao. Ne eksperimentišu puno sa bojama, jedino ako se pojave sede. Ponekad ne žele ni sedu kosu da farbaju, ali je neguju i lepo im stoji.

Neretko im je jedna te ista frizura za sve prilike: i za posao, i za svečanosti i za opuštenu šetnju do prijateljice.

Vodolija

Eksperimentišu sa frizurama i farbama za kosu. Preferiraju futuristički izgled, kao što je recimo platinasto plava boja kose. Čak i muške Vodlije nemaju ništa protiv farbanja, videćete ih ofarbne u nekim jarkim bojama. Što se tiče oblika, Vodolije, baš kao i Blizanci, vole asimetrične frizure.

Njena frizura je često neobično lepa, baš kao i sama Vodolija.

Ribe

Poput Vage, i Riba ima lepe, romantične frizure. Obično kovrdžave, talasaste, svetlih nijansi. Nosi aksesoare u srebrnim i zlatnim bojama, koji im daju izgled princeze. Ovakva kosa se lepo uklapa i u njen stil odevanja, koji obično podrazumeva lepršave haljinice.

I ovo je jedan od horoskopskih znakova koji dosta pažnje polaže na negu kose, pažljivo bira šampone, ali i frizera.

(astroputnik)