Institut za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Centar za promociju zdravlјa, i mreža instituta/zavoda za javno zdravlјe u Republici Srbiji raspisuju konkurs za izbor najbolјih likovnih i literarnih radova na temu: Pravo na hranu da ima svako – pokaži kako.

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji.

Cilј konkursa je da se podstakne zdravstvenovaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane.

Po tri najbolјa likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolјa literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrasta I–IV razreda osnovne škole i V–VIII razreda osnovne škole, predškolske ustanove i škole iz Južnobanatskog okruga mogu da pošalјu Zavodu za javno zdravlјe Pančevo na adresu: Miloša Obrenovića 2, Pančevo, Odseku za promociju zdravlјa, sa naznakom „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane” najkasnije do 17. oktobra 2025. godine. Likovni radovi treba da budu urađeni likovnom tehnikom po izboru, na papiru formata bloka broj 5. Drugi formati i tehnike (na primer makete i slično) neće biti razmatrani. Radovi se ne vraćaju.

Najbolјi likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi/instituti za javno zdravlјe dostavlјaju Institutu za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Konkurs nije nagradnog karaktera, već se kroz izbor i promociju najbolјih dečijih radova podstiče zdravstvenovaspitni rad koji prati njihovu izradu.

Najbolјi radovi na nacionalnom nivou biće postavlјeni na sajt Instituta za javno zdravlјe Srbije i korišćeni za izradu zdravstvenovaspitnih materijala.

