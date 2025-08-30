Zlatna jesen Gudurice, najlepši štand UŽ Jasenovčanke

Na međunarodnom festivalu folklora u Gudurici, Jasenovčanke' osvojile su prvo mesto za najlepše uređeni štand.

Na međunarodnom festivalu folklora “Zlatna jesen Gudurice” , koji se održava u ovom vinsko – vinogradarskom selu, članice Udruženja žena ,, Jasenovčanke“

osvojile su prvo mesto za najlepše uređeni štand.

Inače na ovom festivalu posetioci uživaju u bogatom programu – u pesmi i igri. Program se sastavljen od brojnih sadržaja, počev od nastupa kulturno umetničkih društava iz zemlje i inostranstva, izložbi radova i gastronomske ponude koju svake godine pripremaju vredne domaćice udruženja žena “Bogatsvo različitosti” i udruženja žena i drugih mesta, zatim brojnih sportskih sadržaja, koncerata i programa namenjenim deci.

Pokrovitelj je Grad Vršac, organizator je Kulturno umetničko društvo “Vinogradar” iz Gudurice, a suorganizatori i prijatelji manifestacijesu MZ Gudurica, Turistička organizacija Vršac, UG “Selo plus”, Enološka stanica Vršac, Darniko, Cetinka i Mega pak.

(Pančevac)