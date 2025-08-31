Pančevci ujedinjeni protiv blokada

U tačno 18.30 časova građani Srbije izlaze na ulice u čak 100 mesta širom naše zemlja sa jednom jedinom jasnom porukom – da žele mir i da su obični ljudi su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci!

Pančevo

Građani se ponovo okupili ispred zgrade lokalne samouprave u znatno velikom broju i poslali poruke mira tolerancije i protiv blokada. Ljudi su izgubili strah, izašlu su da kažu dosta je bilo, dosta smo trpeli. Kako kažu, želja im je njihova deca žive u mirnoj, slobodnoj i stabilnoj Srbiji, da radimo i gradimo našu Srbiju.

Za kraj skupa borbe protiv blokada, građani su se uhvatili u kolo ispred zgrade lokalne samouprave. Simboličnim igrom narodnog kola poslata je jasna poruka jedinstva, mira i stabilnosti.

Organizatori ističu da je ovaj čin izraz želje da grad i država nastave da žive bez podela i blokada, u atmosferi sloge i uzajamnog poštovanja.

Opovo

U centru Opova i večeras se okupio veliki broj građana sa jasnom porukom – protiv su blokada i žele mir, stabilnost i normalno funkcionisanje. Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog dosadašnjih blokada saobraćaja, ističući da one nanose štetu svim građanima, bez obzira na različita politička mišljenja. Prema njihovim rečima, vreme je da se prevaziđu podele i da se energija usmeri na dalji razvoj. „Želimo da živimo u miru, da naša deca imaju sigurno okruženje i da zajedno gradimo budućnost bez tenzija i blokada“, bio je zajednički stav prisutnih, prenosi sajt Naše Opovo.

Plandište

Kovačica

Kovačica za mir, dijalog i toleranciju: Poruke građana protiv blokada

Na trgu u Kovačici danas je održano mirno okupljanje građana u okviru nacionalne inicijative Građani protiv blokada, koja je organizovana u više od sto lokalnih samouprava širom Srbije.

Građani Kovačice pridružili su se ovom talasu poruka mira, stabilnosti i zajedništva.

Srbija mora da ide napred, poruka je, bez nasilja, podela i blokada.

Novi Sad

Novi Sad je ustao i poslap jasnu poruku da Srbija nema cenu.

Građani Kovina se okupljaju ispred transparenta: Ne damo Srbiju.

Inđija

Ovo je treći put da se stanovnici Srbije okupljaju da pokažu da im je dosta blokada i da žele da žive normalnim životom. Svaki put sve je više građana koji se priključuju.

Da podsetimo, i prethodni slični skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: „Hoću mir!“, „Hoću da radim i da se krećem slobodno“, „Hoću da učim!“, „Hoću normalan život“, „Hoću moj život nazad“…

Okupljanja građana protiv blokada održana su 20. avgusta u 49 mesta, kada je, prema proceni policije, učestvovalo oko 33.000 ljudi, kao i 23. avgusta, kada se na skupovima u 71 mestu širom Srbije okupilo oko 70.000 ljudi.

Svi skupovi bili su prijavljeni i na njima nije zabeležen ni jedan incident.

(Pančevac)